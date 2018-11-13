18:14 | Хоккей — КХЛ

"Северсталь" расторгла контракт с Бойчаком

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"Северсталь" объявила о расторжении соглашения с нападающим Заком Бойчаком. Контракт был расторгнут по соглашению сторон.

- "Северсталь" благодарит Зака за работу и желает ему успехов в дальнейшей профессиональной карьере, - сообщается в официальном Твиттере череповецкой команды.

29-летний канадец провел 25 игр за "Северсталь", набрав 4 (2+2) очка при показателе полезности (-9) и 8 штрафных минутах.

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