"Северсталь" расторгла контракт с Бойчаком

"Северсталь" объявила о расторжении соглашения с нападающим Заком Бойчаком. Контракт был расторгнут по соглашению сторон.

- "Северсталь" благодарит Зака за работу и желает ему успехов в дальнейшей профессиональной карьере, - сообщается в официальном Твиттере череповецкой команды.

Зак Бойчак и ХК "Северсталь" расторгли контракт по соглашению сторон. Канадский нападающий провёл 25 игр, набрав 4 (2+2) очка при показателе полезности (-9) и 8 штр. минутах.



ХК "Северсталь" благодарит Зака за работу и желает ему успехов в дальнейшей профессиональной карьере. pic.twitter.com/9ahKqHJ7My – HC Severstal (@severstalclub) 13 ноября 2018 г.

29-летний канадец провел 25 игр за "Северсталь", набрав 4 (2+2) очка при показателе полезности (-9) и 8 штрафных минутах.

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