"Северсталь" рассталась со Станиславом Калашниковым

Череповецкая "Северсталь" расторгла контракт с защитником Станиславом Калашниковым, сообщает пресс-служба "сталеваров".

27-летний игрок играл за "Северсталь" на протяжении последних двух сезонов. За это время он провел 73 матча в свитере череповецкой команды, в которых забросил одну шайбу и отдал четыре результативных передачи при показателе полезности "0" и 38 минутах штрафа.

Станислав Калашников известен по выступлениям за "Авангард", новокузнецкий "Металлург", "Торпедо" и "Югру". В КХЛ он провел 229 матчей, в которых забросил 5 шайб и отдал 23 результативные передачи.

На данный момент "Северсталь" занимает 11-е место в Западной конференции с 24 очками в 40 матчах.