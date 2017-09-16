"Северсталь" проиграла "Нефтехимику", 37-летний Вишневский забросил шайбу

"Нефтехимик" обыграл "Северсталь" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Череповецкий клуб потерпел второе поражение подряд, "Нефтехимик" выиграл вторую встречу кряду.
Отметим, что в составе гостей голом отметился 37-летний защитник Виталий Вишневский, ееще одна шайба на счету Павла Чернова. У хозяев отличились Эмиль Галимов, Олег Пиганович, Александр Авцин и Андрей Сергеев.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Северсталь" (Череповец) – 4:2 (1:2, 3:0, 0:0)
Голы: Галимов – 2 (Нестрашил, Брынцев), 1:02 – 1:0. Вишневский – 1 (Вовченко), 11:54 – 1:1. Чернов – 2 (Бумагин, Васильев), 16:43 – 1:2. Пиганович – 3 (бол., Секстон, Ганзл), 29:24 – 2:2. Авцин – 2 (Шиксатдаров, Шарипзянов), 30:39 – 3:2. Сергеев – 1 (бол., Секстон, Ганзл), 37:00 – 4:2.
Вратари: Ежов – Гудачек.
Штраф: 10 – 12.
Броски: 40 (11+18+11) – 33 (12+10+11).
Судьи: Овчинников, Цыплаков.
16 сентября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".
- КХЛ
- Нефтехимик (Хоккей)
- Северсталь (Хоккей)
- Виталий Вишневский
- Олег Пиганович
- Александр Авцин
- Андрей Сергеев
- Павел Чернов
- Эмиль Галимов