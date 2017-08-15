22:07 | Хоккей — КХЛ

"Северсталь" проиграла клубу ВХЛ на турнире в Санкт-Петербурге


"Северсталь" всухую проиграла "СКА-Нева" (0:3) на турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге. В составе победителей по шайбе забросили Денис Кондратьев, Данила Квартальнов и Андрей Алтыбармакян.

Турнир имени Пучкова

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) – "Северсталь" (Череповец) – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Кондратьев – 1 (А. Гимбатов, Кныжов), 2:01 – 1:0. Квартальнов – 1 (бол., Макс. Мальцев, Дергачев), 34:49 – 2:0. Алтыбармакян – 1 (Рукавишников), 52:06 – 3:0.

Вратари: Мельничук – Гудачек.

Судьи: Васильев, Цыплаков.

15 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

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