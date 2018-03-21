"Северсталь" продлит контракт с Гулявцевым

Директор "Северстали" Алексей Кознев назвал хорошими результаты команды в сезоне-2017/18. Функционер отметил вклад тренерского штаба в то, как череповчане проявили себя.

- Результат работы клуба и команды КХЛ в этом сезоне я считаю хорошим, - цитирует Твиттер клуба слова Кознева. - Немалая заслуга в этом тренерского штаба и главного тренера. Клубом было принято решение продлить контракт с Александром Вячеславовичем (Гулявцевым. - Прим. "СЭ") на следующий сезон.

Напомним, Гулявцев возглавляет "Северсталь" с сезона-2016/17. В этой "регулярке" команда заняла восьмое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф проиграла СКА (0-4).