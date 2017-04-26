"Северсталь" продлила контракт с Кагарлицким

"Северсталь" в своем официальном "Твиттере" объявила о продлении контракта с нападающим Дмитрием Кагарлицким. Новое соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

Кагарлицкий выступает за череповецкий клуб с 2014 года. В минувшем сезоне он набрал 47 (16+31) очков в 60 матчах регулярного чемпионата. По итогам регулярки "Северсталь" заняла 11-е место в турнирной таблице Западной конференции и не вышла в плей-офф.