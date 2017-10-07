"Северсталь" прервала серию из трех поражений, обыграв в овертайме "Витязь"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Северсталь" победила в овертайме "Витязь" - 2:1. В составе победителей по разу отличились Сергей Монахов и Александр Евсеенков, за хозяев забил Александр Кулагин.

Отметим, что череповчане прервали серию из трех поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) - "Северсталь" (Череповец) - 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Монахов - 1 (Стасенко), 23:05 - 0:1. Кулагин - 3 (Ворошило, Петраков), 24:36 - 1:1. Евсеенков - 2 (Кагарлицкий, Чернов), 60:43 - 1:2.

Вратари: Бирюков - Гудачек.

Штраф: 12 - 22.

Броски: 32 (13+6+13+0) - 30 (7+15+7+1).

Судьи: Зибинин, Ибатулин.

7 октября. Подольск. Ледовый дворец Витязь.