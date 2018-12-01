"Северсталь" прервала серию из семи поражений, обыграв "Нефтехимик"

"Северсталь" переиграла "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 3:2. В составе победителей отличились Александр Щербина, Максим Рыбин и Олег Яшин. За нижнекамский клуб отличился Глеб Семенов и Микаэль Руохомаа.

Для "Нефтехимика" это пятое поражение подряд. "Северсталь" прервала серию из семи поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Северсталь" (Череповец) – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Голы: Щербина – 3 (Кодола), 9:44 – 0:1. Руохомаа – 6 (Шарипзянов), 25:35 – 1:1. Яшин – 2, 30:52 – 1:2. Семенов – 1 (Галимов), 44:09 – 2:2. Рыбин – 2 (Яшин, Гераськин), 57:04 – 2:3.

Вратари: Ежов (58:30) – Фурх.

Штраф: 18 – 30.

Броски: 50 (14+16+20) – 18 (4+9+5).

Судьи: Ансонс, Кулаков.

1 декабря. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим-Арена".

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