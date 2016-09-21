"Северсталь" прервала серию из девяти поражений подряд, обыграв "Автомобилист"

"Северсталь" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победила "Автомобилист" – 4:2. Решающую шайбу забросил нападающий Максим Трунев. Команда из Череповца прервала серию из девяти поражений подряд и одержала вторую победу в сезоне.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Северсталь" (Череповец) – 2:4 (2:1, 0:3, 0:0)

Голы: Андерсен – 2 (Чесалин, Тичар), 1:38 – 1:0. Вовченко – 1 (Трубачев, Трунев), 14:37 – 1:1. Бухтеле – 3 (бол., Василевский), 18:54 – 2:1. Евсеенков – 1 (бол., Стасенко, Ситников), 28:31 – 2:2. Трунев – 2 (Вовченко), 28:59 – 2:3. Монахов – 1 (Уилсон), 39:07 – 2:4.

Вратари: Устинский (Сохатский, 28:59) – Коварж.

Штраф: 4 – 12.

Броски: 41 (17+9+15) – 24 (10+11+3).

Судьи: Комаров, Морозов.

21 сентября. Екатеринбург. КРК "Уралец".