"Северсталь" потерпела пятое поражение подряд, уступив "Динамо"

"Динамо" переиграло "Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1. В составе победителей Илья Никулин оформил дубль. За череповецкий клуб забил Матей Странски.

"Северсталь" потерпела пятое поражение подряд, "Динамо" прервало серию из двух поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) - "ХК Динамо" (Москва) - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Никулин - 6 (бол., Шипачев), 27:41 - 0:1. Странски - 2 (Коротков, Григоренко), 33:22 - 1:1. Никулин - 7 (бол., Кагарлицкий), 49:50 - 1:2.

Вратари: Фурх (59:12) - Бочаров.

Штраф: 18 - 8.

Броски: 27 (9+11+7) - 43 (9+18+16).

Судьи: Ансонс, Гамалей.

24 ноября. Череповец. "Ледовый дворец".

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