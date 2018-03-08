"Северсталь" пошутила о серии со СКА

В Твиттере "Северстали" после четвертого матча 1/8 финала Кубка Гагарина против СКА​ (0-4) появилось шутливое сообщение "Северсталь" – СКА 0:2". Так череповецкий клуб намекнул на спорное судейство в двух матчах серии.