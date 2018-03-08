22:17 8 марта | Хоккей — КХЛ

"Северсталь" пошутила о серии со СКА

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В Твиттере "Северстали" после четвертого матча 1/8 финала Кубка Гагарина против СКА​ (0-4) появилось шутливое сообщение "Северсталь" – СКА 0:2". Так череповецкий клуб намекнул на спорное судейство в двух матчах серии.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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-Vladimir-

Очень хочется послушать комментарии сосисочных после проигранного ска матча, в котором штрафное время распределялось не по назначенному заранее маршруту.

06:52

zyp

При счете 0:4 судья сломал нам игру :)

23:09 8 марта

PitersS

Уж если шутить, так 2:2-вы же спорные матчи выиграли бы, конечно, вдохновились и в Питере СКА раскатали.. 4-2 Пошутить, и то, не можете.. Шуты гороховые..

23:03 8 марта

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