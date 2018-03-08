"Северсталь" пошутила о серии со СКА

В Твиттере "Северстали" после четвертого матча 1/8 финала Кубка Гагарина против СКА (0-4) появилось шутливое сообщение "Северсталь" – СКА 0:2". Так череповецкий клуб намекнул на спорное судейство в двух матчах серии.
"Северсталь" – СКА 0:2 pic.twitter.com/zLdQVDunKy– HC Severstal (@severstalclub) 8 марта 2018 г.
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-Vladimir-
Очень хочется послушать комментарии сосисочных после проигранного ска матча, в котором штрафное время распределялось не по назначенному заранее маршруту.
06:52
zyp
При счете 0:4 судья сломал нам игру :)
23:09 8 марта
PitersS
Уж если шутить, так 2:2-вы же спорные матчи выиграли бы, конечно, вдохновились и в Питере СКА раскатали.. 4-2 Пошутить, и то, не можете.. Шуты гороховые..
23:03 8 марта