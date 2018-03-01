"Северсталь" попала в плей-офф КХЛ

"Северсталь" и СКА не выявили победителя в основное время в последний день регулярного чемпионата КХЛ. Команды не открыли счет после трех периодов.

Этот результат означает, что "Северсталь" гарантировала себе путевку в плей-офф КХЛ.

Кто выйдет в плей-офф КХЛ. Последний день "регулярки". Live! //

Пары 1/8 финала плей-офф КХЛ