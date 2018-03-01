"Северсталь" попала в плей-офф КХЛ

"Северсталь" и СКА не выявили победителя в основное время в последний день регулярного чемпионата КХЛ. Команды не открыли счет после трех периодов.
Этот результат означает, что "Северсталь" гарантировала себе путевку в плей-офф КХЛ.
Кто выйдет в плей-офф КХЛ. Последний день "регулярки". Live! //
Пары 1/8 финала плей-офф КХЛ
Материалы других СМИ
frisovasiliyy
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02:06
redgy
Александр Ткачев оказывается плохо учил математику).. Северсталь не проиграв в основное время обеспечивала себе плейофф, не зависимо от спартак-динамо, и после 0-0 они радовались, но комментатор продолжал уверять что еще ничего не ясно)) лол
22:08 1 марта
snapdragon625
позорная сосиска так усердно сливала Спартак,что сама попала на Северсталь
22:07 1 марта
snapdragon625
позорная СОСИСКА так усердно сливала Спартак,что сама попала на Северсталь,гниль болотная
22:05 1 марта
redgy
А вот комментатор матча на кхл-тв почему то тупит..
21:50 1 марта