"Северсталь" подтвердила переход Фурха

"Северсталь" на своем официальном сайте объявила о переходе вратаря "Авангарда" Доминика Фурха. Соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.
Чех играл в КХЛ за "Авангард" с 2015 года и сегодня утром официально покинул клуба. В лиге на его счету 179 матчей, 86 побед при проценте отраженных бросков 92,8.
Доминик Фурх пополнил состав череповецкой команды. Соглашение между чешским стражем ворот и ХК "Северсталь" рассчитано на 1 год. #хоккейважнее #хоккей #хксеверсталь #череповец #hcseverstal #khl #hockey #кхл #стальные #мыстальныенаснесломают pic.twitter.com/8LSf6Rfgsp– HC Severstal (@severstalclub) 29 мая 2018 г.
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