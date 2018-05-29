20:26 | Хоккей — КХЛ

"Северсталь" подтвердила переход Фурха


"Северсталь" на своем официальном сайте объявила о переходе вратаря "Авангарда" Доминика Фурха. Соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

Чех играл в КХЛ за "Авангард" с 2015 года и сегодня утром официально покинул клуба. В лиге на его счету 179 матчей, 86 побед при проценте отраженных бросков 92,8.

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Материалы других СМИ
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