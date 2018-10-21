"Северсталь" подписала пробные контракты с Коротковым и Григоренко

Пресс-служба "Северстали" объявила о подписании пробных контрактов с форвардами Евгением Коротковым и Евгением Григоренко.

30-летний Коротков начал заниматься хоккеем в школе "Спартака". Нападающий дебютировал на профессиональном уровне в составе "Крыльев Советов". На высшем уровне он также выступал за ЦСКА, "Амур", "Нефтехимик" и "Салават Юлаев". Всего в КХЛ форвард провел 380 матчей, в которых забросил 21 шайбу и отдал 46 передач.

26-летний Григоренко начал карьеру в Магнитогорске. Он привлекался в юниорскую сборную России. На профессиональном уровне дебютировал в МХЛ в составе "Стальных Лис". На высшем уровне он защищал цвета магнитогорского "Металлурга", "Нефтехимика", "Ак Барса", "Адмирала". Всего в КХЛ форвард провел 195 игр, забросил 26 шайб и отдал 31 голевую передачу.

ХК "Северсталь" подписала ПРОСМОТРОВЫЕ контракты с нападающими Евгением КОРОТКОВЫМ и Евгением ГРИГОРЕНКО pic.twitter.com/7EVNrNnoks – HC Severstal (@severstalclub) 21 октября 2018 г.

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