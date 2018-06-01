"Северсталь" подписала контракт с канадцем Бойчаком

"Северсталь" и нападающий Зак Бойчак подписали контракт, рассчитанный на один сезон, сообщается в официальном Твиттере клуба.

28-летний канадец ранее выступал в НХЛ за "Каролину", в сезоне-2016/17 – в КХЛ за "Сибирь". Прошлый игровой год нападающий провел в "Словане". В 35 матчах он набрал 24 (11+13) очка.