12:45 | Хоккей — КХЛ

"Северсталь" подписала контракт с канадцем Бойчаком


"Северсталь" и нападающий Зак Бойчак подписали контракт, рассчитанный на один сезон, сообщается в официальном Твиттере клуба.

28-летний канадец ранее выступал в НХЛ за "Каролину", в сезоне-2016/17 – в КХЛ за "Сибирь". Прошлый игровой год нападающий провел в "Словане". В 35 матчах он набрал 24 (11+13) очка.  

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Материалы других СМИ
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