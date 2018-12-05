"Северсталь" подписала контракт с Алексеем Михновым

Череповецкая "Северсталь" заключила соглашение до конца сезона с опытным форвардом Алексеем Михновым. Об этом сообщил официальный сайт команды.

В КХЛ форвард выступал за московское "Динамо", магнитогорский "Металлург", "Локомотив", "Сибирь", "Атлант", "Автомобилист", "Югру" и "Нефтехимик". В текущем сезоне он провел шесть матчей за команду Андрея Назарова, в которых набрал два (1+1) очка по системе "гол+пас", после чего вынужден был покинуть стан "волков". Всего в КХЛ Михнов сыграл 506 встреч, где забросил 106 шайб и отдал 126 результативных передач.