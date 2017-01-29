"Северсталь" подняла под своды арены свитер Сергея Михалева

Перед началом матча регулярного чемпионата КХЛ "Северсталь" – "Салават Юлаев" (3:2 ОТ) состоялась церемония открытия под сводами арены именного свитера заслуженного тренера России – Сергея Михалева. В церемонии приняли участие вдова Ольга Михалева и сыновья Семен и Степан.

Михалев работал с "Северстали" с 1999 по 2005 год и под его руководством команда завоевала бронзовые медали чемпионата России-2000/01 и серебро турнира в сезоне 2002/03. На данный момент команда занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В апреле прошлого года Михалев трагически погиб в автокатастрофе.