"Северсталь" победила "Витязь"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Северсталь" на дома обыграла "Витязь" со счетом 4:2.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) – "Витязь" (Подольск) – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы: Вовченко – 9 (Трубачев, Трунев), 3:11 – 1:0. Никулин – 7 (бол., Афиногенов, Семенов), 18:35 – 1:1. Магогин – 4, 26:16 – 2:1. Мазур – 3 (Кагарлицкий), 42:54 – 3:1. Лукин – 1 (Афиногенов, Никулин), 47:52 – 3:2. Полак – 6 (Кагарлицкий), 57:17 – 4:2.

Вратари: Коварж – Сятери (57:35).

Штраф: 18 – 4.

Броски: 42 (16+10+16) – 32 (12+9+11).

Судьи: Кулаков, Лаврентьев.

20 декабря. Череповец. Ледовый дворец.