"Северсталь" победила "Трактор" и прервала серию поражений

"Северсталь" уверенно обыграла "Трактор" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Череповецкий клуб прервал трехматчевую серию поражений и идет на 10-м месте в турнирной таблице "Запада", "Трактор" идет также на 10-м месте "Востока".

Голами в этом матче отметились Константин Корнеев, Иван Захарчук, Евгений Григоренко и Игорь Гераськин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) – "Трактор" (Челябинск) – 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Голы: Корнеев – 1 (Лекомцев, Трубачев), 29:17 – 1:0. Захарчук – 4 (Корнеев, Лекомцев), 39:13 – 2:0. Григоренко – 1 (Кодола, Коротков), 41:26 – 3:0. Гераськин – 3 (Лапин), 56:50 – 4:0.

Вратари: Фурх – Демченко.

Штраф: 6 – 8.

Броски: 26 (5+10+11) – 19 (3+6+10).

Судьи: Акузовский, Беляев.

23 октября. Череповец. "Ледовый дворец".