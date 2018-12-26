"Северсталь" победила "Спартак", прервав серию из пяти поражений подряд

"Северсталь" обыграла "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:2. Клуба из Череповца прервал серию из пяти поражений подряд.

"Северсталь" занимает 11-е место на Западе, имея в активе 26 очков. "Спартак" с 48 баллами располагается на 5-й строчке.

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"Северсталь" (Череповец) - "Спартак" (Москва) - 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Голы: Николишин - 1 (Бабенко), 2:09 - 1:0. Михнов - 4 (Монахов), 33:00 - 2:0. Трубачев - 7 (Вовченко, Лекомцев), 46:44 - 3:0. Даугавиньш - 10 (Кулик, Зубов), 47:18 - 3:1. Максвелл - 9 (Федоров, Хохлачев), 51:31 - 3:2. Гераськин - 5 (Вовченко), 57:56 - 4:2.

Вратари: Фурх - Гудачек.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 31 (13+9+9) - 31 (7+10+14).

Судьи: Васильев, Цыплаков.

26 декабря. Череповец. "Ледовый дворец".

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