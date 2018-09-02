"Северсталь" победила "Сибирь", дважды уступая в счете

"Северсталь" обыграла "Сибирь" на старте регулярного чемпионата КХЛ. Новосибирцы дважды вели в счете, но все же уступили.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Пелтола - 1, 0:30 - 0:1. Гераськин - 1 (Трубачев, Калашников), 6:00 - 1:1. Шаров - 1 (Лисин, Демидов), 9:13 - 1:2. Эштон - 1 (бол., Куляш), 34:29 - 2:2. Захарчук - 1, 48:17 - 3:2.

Вратари: Фурх - Тэйлор (59:10).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 29 (13+13+3) - 26 (7+9+10).

Судьи: Бирин, Кочетов.

2 сентября. Череповец. "Ледовый дворец".