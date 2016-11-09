"Северсталь" победила "Локомотив"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Северсталь" в гостях обыграла "Локомотив" со счетом 4:1. Дублем в составе череповецкого клуба отметился нападающий Павел Чернов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) – "Северсталь" (Череповец) – 1:4 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Полак – 5 (бол., Мазур, Чернов), 13:13 – 0:1. Козун – 9 (бол., Коледов, Контиола), 35:40 – 1:1. Чернов – 8 (бол., Мазур, Кагарлицкий), 46:09 – 1:2. Монс – 5 (Кагарлицкий, Чернов), 49:39 – 1:3. Чернов – 9 (п.в.), 59:31 – 1:4.

Вратари: Мурыгин (58:30 – 59:31) – Коварж.

Штраф: 10 – 6.

Броски: 33 (8+20+5) – 23 (12+1+10).

Судьи: Наумов, Фатеев.

9 ноября. Ярославль. УКРК "Арена 2000".