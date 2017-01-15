"Северсталь" победила "Кузню"

"Северсталь" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла новокузнецкий "Металлург" – 3:0. В составе победителей 2 (1+1) очка набрал нападающий Арсений Хацей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Северсталь" (Череповец) - "Металлург" (Новокузнецк) - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Ежов - 3 (Трунев, Кагарлицкий), 35:05 - 1:0. Уилсон - 3 (Хацей, Угаров), 45:55 - 2:0. Хацей - 2 (п.в., Монахов), 59:06 - 3:0.
Вратари: Коварж (34:54 - 35:05) - Хакимов (58:57 - 59:06).
Штраф: 10 - 20.
Броски: 50 (17+23+10) - 16 (6+4+6).
Судья: Кислов.
15 января. Череповец. Ледовый дворец.