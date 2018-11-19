"Северсталь" по буллитам уступила "Сочи"

"Сочи" по буллитам обыграл "Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Решающий буллит реализовал Станислав Бочаров.

За череповецкий клуб шайбы забросили Игорь Гераськин, Александр Щербина, Иван Захарчук и Даниил Вовченко. В составе победителей Сергей Шмелев оформил дубль, еще по разу отличились Кирилл Беляев и Юрки Йокипакка.

"Сочи" с 33 баллами занимает 6-е место на Западе. "Северсталь" располагается на последней строчке, имея в активе 20 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) - "Сочи" (Сочи) - 4:5 Б (1:2, 2:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Гераськин - 4 (Куляш, Вовченко), 11:38 - 1:0. Беляев - 1 (Акмальдинов, Воробьев), 12:28 - 1:1. Шмелев - 5 (Старков, Томилин), 14:20 - 1:2. Захарчук - 7 (Монахов, Карлин), 25:47 - 2:2. Вовченко - 4 (бол., Трубачев, Гераськин), 33:21 - 3:2. Шмелев - 6 (буллит), 48:51 - 3:3. Щербина - 1 (Лекомцев), 50:48 - 4:3. Йокипакка - 5 (Бочаров, Росен), 58:48 - 4:4.

Победный буллит: Бочаров.

Вратари: Фурх - Барулин (48:10 - 48:51, 58:25 - 58:48).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 33 (7+16+4+6) - 33 (14+5+14+0).

Судьи: Одиньш, Оленин.

19 ноября. Череповец. "Ледовый дворец".

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