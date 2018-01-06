19:33 6 января | Хоккей — КХЛ

"Северсталь" переиграла "Нефтехимик"


В матче регулярного чемпионата КХЛ "Северсталь" дома обыграла "Нефтехимик" со счетом 5:2. В составе хозяев дубль оформил нападающий Даниил Вовченко, а также отличились форварды Павел Чернов, Матей Странски и Максим Рыбин.

У "волков" забили нападающие Эмиль Галимов и Илья Аркалов.

"Северсталь" занимает 9-е место турнирной таблицы в Западной конференции, "Нефтехимик" - 4-е в Восточной.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)

Турнирная таблица КХЛ

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