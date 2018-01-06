"Северсталь" переиграла "Нефтехимик"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Северсталь" дома обыграла "Нефтехимик" со счетом 5:2. В составе хозяев дубль оформил нападающий Даниил Вовченко, а также отличились форварды Павел Чернов, Матей Странски и Максим Рыбин.
У "волков" забили нападающие Эмиль Галимов и Илья Аркалов.
"Северсталь" занимает 9-е место турнирной таблицы в Западной конференции, "Нефтехимик" - 4-е в Восточной.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Северсталь" (Череповец) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)
- Нефтехимик (Хоккей)
- Северсталь (Хоккей)
- Максим Рыбин
- Павел Чернов
- Эмиль Галимов
- Даниил Вовченко
- Илья Аркалов
- Матей Странски
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