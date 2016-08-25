"Северсталь" переиграл "Магнитку" по буллитам

"Северсталь" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одолела действующего обладателя Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург" (3:2 Б).
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Северсталь" (Череповец) – "Металлург" (Магнитогорск) – 3:2 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Трунев – 1 (Вовченко, Шефер), 6:48 – 1:0. Калетник – 1 (буллит), 12:55 – 1:1. Чернов – 1 (бол., Шефер, Мазур), 32:45 – 2:1. Мозякин – 2 (Антипин), 54:19 – 2:2.
Победный буллит: Трунев.
Вратари: Коварж – Кошечкин.
Штраф: 4 – 35.
Броски: 29 (11+11+4+3) – 27 (5+8+11+3).
Судьи: Оскирко, Франо.
25 августа. Череповец. Ледовый дворец.
Becky Hammon
был на игре , магнитка в целом отскочила , не по чемпионски игра по мне
23:56 25 августа
Becky Hammon
красавцы
23:55 25 августа