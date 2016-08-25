21:46 25 августа | ХОККЕЙ — КХЛ

"Северсталь" переиграл "Магнитку" по буллитам

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"Северсталь" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одолела действующего обладателя Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург" (3:2 Б).

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) – "Металлург" (Магнитогорск) – 3:2 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Трунев – 1 (Вовченко, Шефер), 6:48 – 1:0. Калетник – 1 (буллит), 12:55 – 1:1. Чернов – 1 (бол., Шефер, Мазур), 32:45 – 2:1. Мозякин – 2 (Антипин), 54:19 – 2:2.

Победный буллит: Трунев.

Вратари: Коварж – Кошечкин.

Штраф: 4 – 35.

Броски: 29 (11+11+4+3) – 27 (5+8+11+3).

Судьи: Оскирко, Франо.

25 августа. Череповец. Ледовый дворец.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Becky Hammon

был на игре , магнитка в целом отскочила , не по чемпионски игра по мне

23:56 25 августа

Becky Hammon

красавцы

23:55 25 августа

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