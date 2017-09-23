"Северсталь" одержала волевую победу над "Адмиралом"

"Северсталь" обыграла "Адмирал" со счетом 3:2 в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ. Отметим, что по ходу встречи череповецкий клуб проигрывал со счетом 0:2.

В составе победителей по шайбе забросили Дмитрий Кагарлицкий и Павел Чернов. Победный буллит на счету Юрия Трубачева. У гостей забивали Павел Махановский и Максим Казаков.

"Северсталь" одержала третью победу подряд, в то время как команда из Владивостока не может выиграть три игры кряду. Отметим, что последние три встречи "Адмирала" завершились поражениями в овертайме или в серии буллитов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) – "Адмирал" (Владивосток) – 3:2 Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Махановский – 2 (Бутузов, Бартулис), 4:42 – 0:1. Казаков – 3 (Жафяров), 14:48 – 0:2. Чернов – 3 (Кагарлицкий), 38:05 – 1:2. Кагарлицкий – 6, 39:58 – 2:2.

Победный буллит: Трубачев.

Вратари: Гудачек – Бобков.

Штраф: 27 – 15.

Броски: 29 (6+11+11+1) – 29 (10+8+7+4).

Судьи: Акузовский, Комаров.

23 сентября. Череповец. Ледовый дворец.