"Северсталь" одержала первую победу в сезоне, обыграв "Локомотив"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Северсталь" на своей площадке одолела "Локомотив" – 3:2. Решающая шайба на счету Евгения Монса. Для его команды эта победа стала первой в сезоне. Это позволило ей подняться на 11-е место в Западной конференции. "Локо" опустился на четвертую строчку.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) – "Локомотив" (Ярославль) – 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Голы: Кагарлицкий - 3 (Чернов, Бумагин), 0:38 - 1:0. Кадейкин - 1 (Коршков), 1:44 - 1:1. Рыбин - 2 (Трубачев), 12:09 - 2:1. Монс - 1 (Вишневский), 27:51 - 3:1. Апальков - 1 (Аверин, Осипов), 51:49 - 3:2.

Вратари: Гудачек - Мурыгин (58:57 - 59:42, 59:47).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 27 (14+6+7) - 31 (5+13+13).

Судьи: Ибатулин, Кулев.

2 сентября. Череповец. Ледовый дворец.