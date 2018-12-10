"Северсталь" обзавелась новым талисманом

У хоккейной команды "Северсталь" появился еще один талисман - супергерой Steelman!

В городе, где льют самую прочную сталь просто не может не быть Стального героя! Новый талисман презентовали на матче "Северсталь"-"Йокерит"💛🖤 pic.twitter.com/AoLrEnZAwY