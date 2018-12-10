"Северсталь" обзавелась новым талисманом

"Северсталь" в своем официальном Твиттере представила нового талисмана. Он получил название Steelman и впервые был показан зрителям во время матча регулярного чемпионата КХЛ с "Йокеритом" (3:4).
У хоккейной команды "Северсталь" появился еще один талисман - супергерой Steelman!– HC Severstal (@severstalclub) 10 декабря 2018 г.
В городе, где льют самую прочную сталь просто не может не быть Стального героя! Новый талисман презентовали на матче "Северсталь"-"Йокерит"💛🖤 pic.twitter.com/AoLrEnZAwY
Напомним, что "Северсталь" занимает 10-е место в Западной конференции КХЛ.
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