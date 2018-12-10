13:38 | Хоккей — КХЛ

"Северсталь" обзавелась новым талисманом

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"Северсталь" в своем официальном Твиттере представила нового талисмана. Он получил название Steelman и впервые был показан зрителям во время матча регулярного чемпионата КХЛ с "Йокеритом" (3:4).

 

Напомним, что "Северсталь" занимает 10-е место в Западной конференции КХЛ.

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