"Северсталь" обыграла "Слован" в домашней игре

"Северсталь" победила "Слован" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:0. Заброшенными шайбами отметились нападающие Юрий Трубачев и Владислав Кодола.

"Северсталь" занимает 11-е место в Западной конференции, имея в активе 28 очков "Слован" с 27 баллами располагается на 12-й строчке.

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"Северсталь" (Череповец) - "Слован" (Братислава) - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Трубачев - 8 (бол., Хохлов, Вовченко), 33:17 - 1:0. Кодола - 4 (бол., Марковин), 50:54 - 2:0.

Вратари: Фурх - Штепанек (57:16).

Штраф: 6 - 10.

Броски: 34 (14+11+9) - 33 (12+9+12).

Судьи: Гофман, Рогачев.

4 января. Череповец. "Ледовый дворец".

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