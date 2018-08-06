"Северсталь" обыграла "Сибирь" в серии буллитов

"Северсталь" в серии буллитов обыграла "Сибирь" (2:3 Б) в товарищеском матче. В основное время у новосибирского клуба отличились Шарль Бертран и Юлиус Юнттила, у гостей – Денис Куляш и Олег Яшин.

Товарищеский матч

"Сибирь" (Новосибирская область) – "Северсталь" (Череповец) – 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Куляш – 1 (Эштон, Бойчак), 3:17 – 0:1. Бертран – 1 (Юнттила, Логинов), 24:42 – 1:1. Яшин – 1 (мен.), 36:07 – 1:2. Юнттила – 2 (бол., Бертран, Алексеев), 51:51 – 2:2.

Вратари: Тэйлор – Фурх.