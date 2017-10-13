"Северсталь" обыграла рижское "Динамо"

"Северсталь" на своем льду выиграла у рижского "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Это третья подряд победа подопечных Александра Гулявцева.

"Северсталь" идет на 8-м месте в турнирной таблице Западной конференции, а "Динамо" - на последнем.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) - "Динамо" (Рига) - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Чернов - 5 (Кагарлицкий), 24:06 - 1:0. Евсеенков - 3 (бол., Стасенко, Бумагин), 34:59 - 2:0. Индрашис - 8 (М. Редлихс, Зиле), 39:04 - 2:1. Трубачев - 1 (п.в., Кагарлицкий, Чернов), 59:01 - 3:1.

Вратари: Гудачек (23:54 - 24:06) - Армалис (57:53 - 59:01).

Штраф: 22 - 10.

Броски: 20 (9+5+6) - 32 (10+3+19).

Судьи: Гамалей, Юдаков.

13 октября. Череповец. Ледовый дворец.