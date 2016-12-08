"Северсталь" обыграла "Локомотив" и прервала серию из десяти поражений

"Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла "Локомотив" со счетом 3:2. Победную шайбу забросил нападающий Даниил Вовченко. Дубль в составе череповецкого клуба оформил форвард Евгений Монс.

Отметим, что "Северсталь" прервала свою неудачную серию из 10 поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) – "Локомотив" (Ярославль) – 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Голы: Гавриков – 2 (бол., Красковский, Кадейкин), 28:08 – 0:1. Монс – 7 (бол., Кагарлицкий, Ежов), 39:05 – 1:1. Монс – 8 (бол., Кагарлицкий, Карлин), 42:07 – 2:1. Вовченко – 8 (Кагарлицкий, Мазур), 43:59 – 3:1. Полунин – 7 (Кадейкин), 58:26 – 3:2.

Вратари: Коварж – Мурыгин (58:18 – 58:26, 59:16).

Штраф: 8 – 6.

Броски: 25 (5+11+9) – 29 (8+9+12).

Судьи: Бирин, Одиньш.

8 декабря. Череповец. Ледовый дворец.