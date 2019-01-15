"Северсталь" обыграла "Куньлунь", одержав пятую победу подряд

"Северсталь" обыграла "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:1. Клуб из Череповца одержал пятую победу подряд.

"Северсталь" занимает 10-е место в Западной конференции, имея в активе 36 очков. "Куньлунь" с 43 баллами располагается на 9-й строчке на Востоке.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) - "Северсталь" (Череповец) - 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Лапенков - 2 (Якимов, Кулда), 8:01 - 0:1. Кинрейд - 1 (Якимов), 24:01 - 0:2. Йип - 16 (бол., Сан-Пьер, Лаюнен), 39:33 - 1:2. Марковин - 4 (Мегалинский, Петунин), 39:45 - 1:3. Михнов - 6 (п.в.), 59:06 - 1:4.

Вратари: Кархунен (57:50 - 59:06) - Фурх.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 39 (10+16+13) - 23 (7+11+5).

Судьи: Беляев, Кулаков.

15 января. Шанхай. ЛД "Фэйян".

Все о КХЛ - здесь