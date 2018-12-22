"Северсталь" обменяла Максима Рыбина в "Салават Юлаев"

Форвард "Северстали" Максим Рыбин отправился играть в "Салават Юлаев". Вместо него череповчане получили денежную компенсацию.

В текущем сезоне 37-летний Рыбин сыграл 40 матчей, в которых он забросил две шайбы и четырежды ассистировал партнерам. В последних играх с "Барысом" и "Авангардом" он проводил на площадке меньше шести минут.

Рыбин стал далеко не первым игроком "Северстали", который покинул команду в последнее время. Помимо него, "сталевары" расстались с голкипером Сергеем Магариловым, защитниками Станиславом Калашниковым, Денисом Куляшом Александром Макаровым и Максимом Веревкиным, а также нападающими Матеем Странски, Михаилом Юньковым, Александром Бумагиным, Олегом Яшиным, Максимом Пестушко, Евгением Григоренко, Александром Щербиной и Евгением Коротковым.