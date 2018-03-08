"Северсталь" - о победной шайбе СКА: "Хоккей важнее"

"Северсталь" обратила внимание на нарушение правил во время победного взятия ворот СКА в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина (2:1 ОТ). Во время атаки шайба выкатилась за синюю линию, поэтому судьи обязаны были остановить игру. Однако, игра была продолжена, и "армейцы" вырвали победу и повели в серии 3-0.