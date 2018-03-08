01:35 | Хоккей — КХЛ

"Северсталь" - о победной шайбе СКА: "Хоккей важнее"

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"Северсталь" обратила внимание на нарушение правил во время победного взятия ворот СКА в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина (2:1 ОТ). Во время атаки шайба выкатилась за синюю линию, поэтому судьи обязаны были остановить игру. Однако, игра была продолжена, и "армейцы" вырвали победу и повели в серии 3-0.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
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novic

Что за чушь?

09:32

bond1951

должна быть переигровка ведь ошибка решившая исход матча...................

09:20

kaduly

СКА играет пешком

08:44

Ленинград1984

KhSL Делали, не знаю как не увидели

08:15

KhSL

ksam, конечно, несет полную чушь, но квалификация судей - это плинтус... А почему Северсталь запрос на просмотр эпизода не делала?

08:11

matvey2000

Журналисты СЭ неисправимы: хоть бы погугли что такое в Череповце "хоккей важнее"...

08:06

ksam

Хоть и из Питера,но такой говнохоккей нам точно не нужен.Стыдно должно быть Медведеву и всей Путибратии.Говно ска.Сосиска....

04:00

ksam

ска,вы что охренели,вы ещё и судей подкупаете??? Лже чемпионы олимпиады.Лучше бы вас немцы сделали,клоуны,е...чие....

03:58

SweetorOk

Ага. И Коскиранта "в оффсайде" у них был. После драки кулаками не машут

03:25

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