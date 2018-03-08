"Северсталь" - о победной шайбе СКА: "Хоккей важнее"

"Северсталь" обратила внимание на нарушение правил во время победного взятия ворот СКА в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина (2:1 ОТ). Во время атаки шайба выкатилась за синюю линию, поэтому судьи обязаны были остановить игру. Однако, игра была продолжена, и "армейцы" вырвали победу и повели в серии 3-0.
"Победная" шайба "армейцев". ХК "Северсталь" - "СКА" 👏👏👏 pic.twitter.com/t4uSdP6tMF– HC Severstal (@severstalclub) 7 марта 2018 г.
Материалы других СМИ
novic
Что за чушь?
09:32
bond1951
должна быть переигровка ведь ошибка решившая исход матча...................
09:20
kaduly
СКА играет пешком
08:44
Ленинград1984
KhSL Делали, не знаю как не увидели
08:15
KhSL
ksam, конечно, несет полную чушь, но квалификация судей - это плинтус... А почему Северсталь запрос на просмотр эпизода не делала?
08:11
matvey2000
Журналисты СЭ неисправимы: хоть бы погугли что такое в Череповце "хоккей важнее"...
08:06
ksam
Хоть и из Питера,но такой говнохоккей нам точно не нужен.Стыдно должно быть Медведеву и всей Путибратии.Говно ска.Сосиска....
04:00
ksam
ска,вы что охренели,вы ещё и судей подкупаете??? Лже чемпионы олимпиады.Лучше бы вас немцы сделали,клоуны,е...чие....
03:58
SweetorOk
Ага. И Коскиранта "в оффсайде" у них был. После драки кулаками не машут
03:25