"Северсталь" назначила нового генерального менеджера

Россиянин Дмитрий Смирнов назначен генеральным менеджером "Северстали", информирует официальный сайт клуба. Он является воспитанником череповецкого хоккея, а ранее работал агентом.

– Дмитрий Александрович давно работает в КХЛ в качестве хоккейного агента, лично знаком со многими хоккеистами, хорошо знает ситуацию на рынке игроков – как в КХЛ, так и в ВХЛ. Все это и сыграло свою роль в том, что свой выбор мы остановили именно на этом специалисте. Перед ним уже поставлены конкретные задачи по подбору игроков, по комплектованию команды, – отметил директор "Северстали" Алексей Кознев.