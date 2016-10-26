15:38 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Северсталь" назначила нового генерального менеджера

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Россиянин Дмитрий Смирнов назначен генеральным менеджером "Северстали", информирует официальный сайт клуба. Он является воспитанником череповецкого хоккея, а ранее работал агентом.

– Дмитрий Александрович давно работает в КХЛ в качестве хоккейного агента, лично знаком со многими хоккеистами, хорошо знает ситуацию на рынке игроков – как в КХЛ, так и в ВХЛ. Все это и сыграло свою роль в том, что свой выбор мы остановили именно на этом специалисте. Перед ним уже поставлены конкретные задачи по подбору игроков, по комплектованию команды, – отметил директор "Северстали" Алексей Кознев.

Дополнительная информация

http://severstalclub.ru/Press/severstalclub/40245/1/

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