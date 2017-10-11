"Северсталь" нанесла "Спартаку" четвертое поражение кряду

"Северсталь" победила в овертайме "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2. Победную шайбу забросил Дмитрий Кагарлицкий.

Отметим, что для красно-белых это поражение стало четвертым кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) - "Спартак" (Москва) - 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Вовченко - 6 (Гудачек, Стасенко), 8:30 - 1:0. Воронин - 2 (Лещенко), 26:08 - 1:1. Подшендялов - 3 (Аляев, Максвелл), 32:16 - 1:2. Чернов - 4 (Бумагин), 36:31 - 2:2. Кагарлицкий - 9 (Чернов), 60:30 - 3:2.

Вратари: Гудачек - Свенссон.

Штраф: 2 - 8.

Броски: 34 (12+13+8+1) - 22 (6+9+7+0).

Судьи: Васильев, Ержабек.

11 октября. Череповец. Ледовый дворец.