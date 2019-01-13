"Северсталь" нанесла "Амуру" шестое поражение подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Северсталь" в серии послематчевых буллитов обыграла "Амур" (3:2 Б) на выезде. Для хабаровской команды это шестое поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) – "Северсталь" (Череповец) – 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Вяч. Ушенин – 6 (Вл. Ушенин), 3:56 – 1:0. Михнов – 5 (Захарчук, Бодров), 6:52 – 1:1. Лекомцев – 1 (Трубачев), 35:38 – 1:2. Вл. Ушенин – 6 (бол., Грбас, Вяч. Ушенин), 53:57 – 2:2.

Победный буллит: Михнов.

Вратари: Лангхамер (Аликин, 65:00) – Фурх.

Штраф: 6 – 8.

Броски: 30 (14+7+8+1) – 27 (3+14+7+3).

Судьи: Белов, Наумов.

13 января. Хабаровск. "Платинум-Арена". 6711 зрителей.