"Северсталь" на выезде обыграла "Сибирь"

"Сибирь" на своем льду уступила "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 2:4. Череповецкая команда занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 33 очка. "Северсталь" на одно очко отстает от зоны плей-офф. "Сибирь" с 34 баллами идет шестой на "Востоке".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) – "Северсталь" (Череповец) – 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Голы: Шумаков – 11 (бол., Верещагин), 12:44 – 1:0. Чернов – 5 (Кагарлицкий), 14:07 – 1:1. Окулов – 6 (бол., Санников), 30:32 – 2:1. Вовченко – 6 (бол., Трунев, Трубачев), 38:02 – 2:2. Трунев – 6 (Трубачев), 56:55 – 2:3. Чернов – 6 (п.в.), 58:46 – 2:4.

Вратари: Тэйлор (58:09 – 58:46) – Коварж.

Штраф: 12 – 10.

Броски: 22 (10+5+7) – 34 (8+10+16).

Судьи: Ибатулин, Рогачев.

22 октября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".