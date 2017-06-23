"Северсталь" на сборе в Финляндии проведет контрольные матчи с "Трактором" и СКА

"Северсталь" проведет сбор в ходе подготовки к сезону-2017/18 в финском Паюлахти, сообщает официальный сайт клуба. В рамках сбора, который пройдет с 27 июля по 5 августа, череповецкая команда сыграет в четырех контрольных матчах. Соперниками клуба станут "Трактор" (28 июля), СКА (30 июля) и финский "Пеликанз" (4 и 5 августа).

У команды также запланирован сбор в Ленинградской области с 10 по 22 июля и в Череповце с 8 по 15 августа. "Северсталь" примет участие в турнире в Санкт-Петербурге с 16 по 18 августа, где также выступят СКА, "Сочи" и "Йокерит".