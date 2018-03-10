"Северсталь" на днях решит вопрос с главным тренером на следующий сезон

Генеральный менеджер "Северстали" Валерий Зелепукин отметил, что на днях решит вопрос с главным тренером на следующий сезон. Как ранее стало известно "СЭ", руководство череповецкого клуба не собирается предлагать контракт Александру Гулявцеву.

- Вопрос по главному тренеру решится на днях, нужно немного времени, - цитирует ТАСС Зелепукина.

Мы ребятам уже сказали, что есть два пути: либо сидеть и горевать, что проиграли СКА, искать какие-то подводные камни. Либо начинать уже сейчас готовиться к новому сезону, укрепляться, сделать команду сильнее. Хотелось бы как можно больше ребят из нынешнего состава удержать, но в рамках нашего бюджета.

Многие ребята, да и мы никогда не играли в плей-офф, поэтому попадание туда было для нас шагом вперед. Следующим шагом, как мы решили, должна была стать первая победа в плей-офф. Немного не получилось, но по характеру игры никто не сдался и два овертайма говорят сами за себя.

Напомним, что Гулявцев возглавил "Северсталь" в апреле 2016 года. Под его руководством череповчане впервые с 2013 года вышли в плей-офф, где уступили в четырех матчах СКА.