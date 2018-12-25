17:15 | Хоккей — КХЛ

"Северсталь" и московское "Динамо" обменялись игроками

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"Северсталь" и московское "Динамо" совершили обмен, информирует официальный сайт череповецкого клуба. Нападающий Руслан Карлин отправился в Москву, а форвард Александр Петунин - в Череповецк.

В текущем сезоне Карлин провел 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 (3+4) очков. Петунин принял участие в 15 встречах, набрав 1 балл.

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