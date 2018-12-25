"Северсталь" и московское "Динамо" обменялись игроками

"Северсталь" и московское "Динамо" совершили обмен, информирует официальный сайт череповецкого клуба. Нападающий Руслан Карлин отправился в Москву, а форвард Александр Петунин - в Череповецк.

"Северсталь" обменяла Карлина на Петунина



Александр Петунин

Нападающий

Дата рождения 31.01.1997 (21 год)

Гражданство Россия

Рост 177 см

Вес 75 кг

Хват левый pic.twitter.com/hToBHtZxyA – HC Severstal (@severstalclub) 25 декабря 2018 г.

В текущем сезоне Карлин провел 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 (3+4) очков. Петунин принял участие в 15 встречах, набрав 1 балл.

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