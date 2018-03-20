"Северсталь" договорилась о продлении контракта с Гулявцевым

Генеральный менеджер "Северстали" Валерий Зелепукин сообщил, что клуб продлит контракт с главным тренером Александром Гулявцевым на один год. По его словам, в Череповцах довольны работой наставника. В этом сезоне команда после пяти лет перерыва вышла в плей-офф Кубка Гагарина, где в первом раунде уступила СКА (0-4).

- Хоккейный клуб "Северсталь" договорился с Александром Гулявцевым о контракте на один год, осталось уладить формальности, - приводит "Р-Спорт" слова Зелепукина. - Договоренность о продлении соглашения была достигнута еще в конце регулярного чемпионата. Руководство клуба довольно работой тренерского штаба, команда под руководством Гулявцева выполнила задачу на сезон.