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Серия "Салават Юлаев" – "Авангард" стала второй по результативности в истории Кубка Гагарина


"Салават Юлаев" обыграл "Авангард" со счетом 3:2 (ОТ) в седьмом матче серии плей-офф КХЛ, выиграл серию со счетом 4-3 и стал последним участником следующего раунда.

Эта серия первого раунда стала второй по результативности в истории розыгрышей Кубка Гагарина. Команды забросили на двоих 46 шайб.

Самой результативной серией Кубка Гагарина стало противостояние "Трактора" и "Барыса" в сезоне-2012/13. Тогда команды забросили 47 шайб на двоих, а челябинцы дошли до финала Кубка Гагарина, где уступили московскому "Динамо".

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2018/03/14/383465.html

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Материалы других СМИ
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