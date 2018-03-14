Серия "Салават Юлаев" – "Авангард" стала второй по результативности в истории Кубка Гагарина

"Салават Юлаев" обыграл "Авангард" со счетом 3:2 (ОТ) в седьмом матче серии плей-офф КХЛ, выиграл серию со счетом 4-3 и стал последним участником следующего раунда.

Эта серия первого раунда стала второй по результативности в истории розыгрышей Кубка Гагарина. Команды забросили на двоих 46 шайб.

Самой результативной серией Кубка Гагарина стало противостояние "Трактора" и "Барыса" в сезоне-2012/13. Тогда команды забросили 47 шайб на двоих, а челябинцы дошли до финала Кубка Гагарина, где уступили московскому "Динамо".