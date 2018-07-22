Сергей Звягин: "Особенные впечатления от встречи с Бобом Хартли. Человек с очень большой энергией"

Тренер вратарей "Авангарда" Сергей Звягин отметил, что команда обладает хорошим подбором голкиперов. Также специалист отметил главного тренера команды Боба Хартли.

– У нас очень сильная бригада вратарей. Карри Ряме – заслуженный вратарь с большим опытом игры в НХЛ, – цитирует Звягина пресс-служба клуба. – Игорь Бобков доказал, что на этом уровне он также может быть номером один.

Особенные впечатления от встречи с Бобом Хартли. Человек с очень большой энергией, очень организованный. Мне кажется, у него очень сильный талант объединять людей. Чтобы не было такого – двое делают, трое где-то в углу сидят. Всё время все вовлечены.

Это большая заслуга руководства: нашли людей, которые подходят друг под друга. Видно, что подобрался хороший коллектив. Теперь надо только этот пазл собрать вместе. Надеюсь, что все получится.