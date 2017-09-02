Сергей Зубов: "Вратарь спас "Сочи" во втором периоде с "Ак Барсом"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов после победы над "Ак Барсом" в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:0) отметил игру вратаря Дмитрия Шикина. Также он признался, что ничего особенного не говорил игрокам после самого крупного поражения в истории клуба, которое случилось два дня назад в Уфе - от "Салавата Юлаева" со счетом 3:11.

- Доволен результатом, - цитирует "Р-Спорт" Зубова. - Стоит отметить нашего вратаря Дмитрия Шикина, который спас нас во втором периоде. Держал нас в игре. В целом, вся команда была злая, хотела сыграть лучше, чем в прошлом матче. Ничего особенного после прошлого матча ребятам не говорил. Ребята были настроены сыграть по другому.