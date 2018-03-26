Сергей Зубов: "В "Сочи" точечные изменения будут 100 процентов"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов в интервью пресс-службе КХЛ отметил, что в ближайшее время "леопарды" проведут двухнедельный сбор в Сочи. Специалист также добавил, что в команде планируются точечные изменения.

– Каковы сейчас планы команды до окончания сезона?

– Мы проведем двухнедельный сбор в Сочи, поработаем над нашими кондициями, а потом ребята отправятся в отпуск.

– А планы на следующий сезон уже есть? Насколько серьезные изменения ждут команду?

– Точечные изменения будут 100 процентов. Опять же, мы будем смотреть на наши возможности и из этого исходить. Мы постараемся сохранить многих ребят, которые показали и доказали нам, что имеют право играть в этой команде.

– Чему вас научил прошедший сезон?

– Придерживаться той же линии, которую мы наметили, как тренерский штаб, и не отходить от нее.