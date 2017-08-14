Сергей Зубов: "В "Сочи" будем опираться на собственные возможности"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов в интервью "СЭ" отметил, что просит игроков прийти к пониманию, для чего они находятся в команде. По его словам, тренерский штаб будет исходить из возожностей хоккеистов.

– Конечно, мы будем опираться на собственные возможности, - заявил Зубков. - Мы не можем позволять себе делать какие-то вещи, из-за которых будем страдать. И мы уже знаем какие.

– Каким вы видите сезон "Сочи"? Вы говорили, что хотите не просто выйти в плей-офф, а за что-то там бороться.

– Для этого нам придется проделать большую работу. И это не только моя работа – всего коллектива. Начиная, впрочем, с тренерского штаба. Все, чего мы просим на данный момент ребят, – это понимание, для чего они вообще находятся здесь. Для чего это делают. Чтобы понимали, что делают это для самих себя, для своих семей, для своих партнеров. Это, скажем так, отправной пункт. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Сергея Зубова