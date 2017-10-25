Сергей Зубов: "Упрекнуть ребят в самоотдаче просто не поворачивается язык"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов после поражения от "Трактора" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команду в этой встрече подвела игра спецбригад. Также специалист заявил, что его подопечные провалили второй период.

– Самоотдача сегодня была от обеих команд, в этом упрекнуть ребят просто не поворачивается язык, – сказал Зубов. – У нас второй период был опять провальным в каком-то смысле. Спецбригады… Будем работать. Есть, над чем работать. Они сегодня сделали разницу.

– Вторую игру подряд проваливаем второй период. Это связано с недонастроем команды или какой-то физической усталостью?

– Не сказал, что это физика. Мы играем против других команд. Соответственно, они добавляют, начинаются ненужные удаления. Та же самая история – мы должны работать над этим. Опять же, нас подводят спецбригады.